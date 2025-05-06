– Этот сезон – один из самых успешных для него. Вы чувствуете это не только по статистике, но и в ежедневном общении?

– Да, я это чувствую. Он стал более уверенным в себе – и это видно даже в обычных разговорах. Его эмоциональное состояние значительно улучшилось, и он как будто заряжен положительной энергией.

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– С чего для вас началась его серия? Был момент, когда вы подумали: "Он разогнался серьезно"?

– Да, был такой момент. Я помню, когда он начал забивать матч за матчем и показывать стабильно высокую игру. Тогда я поняла, что он действительно на пике своей формы. Стал более сконцентрированным, каждый матч для него – это как новый вызов, и он действительно начал чувствовать, что может достичь еще больше, – рассказала Анетт в интервью YeSport.

К слову, этом сезоне Егор забил 11 голов и отдал 3 ассиста в 24 матчах всех турниров за Кривбасс.

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