"Все зависит исключительно от Очеретько. Прошлый сезон, согласен, отыграл действительно на приличном уровне и хорошо себя зарекомендовал. Хотя он и в Днепре-1 играл на уровне.

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Год от года Очеретько добавляет в своем мастерстве и что-что, а конкурировать с Судаковым или Бондаренко он способен. Ему главное быть психологически устойчивым, быть готовым биться за место в составе", – цитирует Александра Кучера Украинский Футбол.

Напомним, что Очеретько провел прошлый сезон в составе Карпат. За львовян он сыграл в 26 матчах и оформил 2+1 по системе гол+пас. В июне полузащитник выступал в составе молодежной сборной Украины на Евро-2025.

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