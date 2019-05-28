"Он совсем не управлял командой", – Вацко обрадовался отставке Фабри из Карпат

Футбольный комментатор Виктор Вацко прокомментировал отставку Фабри Гонсалеса из львовских Карпат.

"Зимой тогдашний босс Карпат Олег Смалийчук бросил команде фразу, мол, вы все разбежитесь отсюда, как крысы, а нам – разгребать. Смалийчук – где-то. Говорят, в Испании, но это не суть важно. Важно, что при команде его сейчас нет. Ушел и Фабри, призванный Смалийчуком прививать Карпатам атакующий футбол и в перспективе вести к еврокубковым вершинам.

Карпаты официально приняли отставку Фабри

Плоды работы испанского энтренадора, сменившего за карьеру три десятка клубов: 13 игр, 3 победы, 4 ничьи и 6 поражений в чемпионате. Это при том, что 9 игр он провел против команд нижней шестерки. А Шахтер прошелся по Карпатам 5:0... А еще был вылет из Кубка Украины от перволигового Ингульца...

Фабри пожелал Карпатам остаться в УПЛ

А еще было много историй изнутри, которые говорят о том, что этой командой Фабри не управлял абсолютно. Организация тренировочного процесса, когда план не только на неделю, на день не было – упражнения изобретаемых чуть ли не на ходу. Безнаказанность "звездного" иностранного легиона – когда при всей команде игроки открыто посылают тренера и не получают за это никакого наказания; недисциплинированность, опоздание новоприобретенных/арендованных "прим" Онглы и Йоды, которыя также не знали никаких санкций", – написал Вацко в своем Facebook.