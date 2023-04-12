"Он совершил слишком много ошибок. Было две-три ситуации, когда Упамекано не хватало концентрации с принятием рискованных решений. Этого никогда не должно происходить на столь высоком уровне и в этой части поля, у своих ворот.

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Он еще научится. Мы не сердимся на него, он еще молод и все еще будет делать ошибки. Но в матче такого уровня нужно играть без ошибок, чтобы добиться результата", – цитирует наставника Баварии L'equipe.

Подопечные Томаса Тухеля проиграли в первой четвертьфинальной встрече Манчестер Сити (0:3). Ответный матч запланирован на 19 апреля.

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