Главный тренер Шахтера Луиш Каштру высказался по поводу травмы Тараса Степаненко, которую тот получил 21 февраля в матче против Руха.

"Информация о Степаненко? На этот вопрос ответит медицинский департамент. Сейчас игрок со мной не работает.

Степаненко не поможет Шахтеру в матчах с Ромой, – СМИ

И пока медицинский департамент не предоставил мне какой-то точной даты, когда он ко мне вернется", – цитирует Каштру официальный сайт Шахтера.

По информации СМИ, у Тараса Степаненко серьезные проблемы с коленом, из-за чего он не сможет принять участие в ближайших матчах "горняков", в том числе и против Ромы в 1/8 финала ЛЕ – 11 и 18 марта.

Шахтер нанес Олимпику четвертое поражение подряд – роскошный победный гол и удаление в матче-репетиции перед Ромой