"Есть горечь и разочарование от результата. После сбалансированного первого тайма матч открылся, мы совершили слишком много ошибок. В конце матча у нас были острые моменты, из которых мы должны были забивать голы.

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Для нас это прямые столкновения, каждый матч требует жертв. С этой точки зрения я не могу в чем-то винить ребят. Нам нужно расти, чтобы остаться в серии А. Нам нужно внести некоторые поправки.

Нам немедленно нужно пролистать эту страницу, поскольку нас ждет еще один важный матч, и мы должны быть готовы.

Я не ищу себе оправдания, это нормально, что нам не хватает отсутствующих игроков, но мы должны как можно лучше подготовиться к следующему матчу.

Игра Малиновского? – Сегодня у меня был вынужденный выбор, потому что у Пушкаша были судороги после Кубка Италии, а у Экубана были проблемы. Мы адаптировали хорошо работавшего Руслана. Когда он будет в лучшей форме, он тоже сможет многое дать", – цитирует Джилардино Сalciomercato.