"Он смеялся, когда услышал о ее смерти": игрока АПЛ обвинили в убийстве собственной дочери

В прессе появилась ужасная история о защитнике Саутгемптона Яне Валери – бывшая девушка рассказала всю правду.

"У нас с Яном была короткая интрижка, которая привела к беременности в конце 2018-го. В начале следующего года он попросил меня сделать аборт, но я отказалась.

На 20-й неделе я пришла к нему обсудить судьбу ребенка, а Ян без моего ведома растворил в воде таблетку для прерывания беременности. Лишь после того, как я выпила, он признался, что сделал.

У меня начались боли, а УЗИ выявило дефекты сердца у малыша, которых раньше не было. Такие таблетки можно принимать только до 10 недели беременности – после этого они не убивают ребенка, а только катастрофически повреждают сердце.

Когда наша дочь родилась, у нее резко упал пульс. Врачи пытались его реабилитировать, но ничего не помогло – она ​​умерла у меня на руках. Ее звали Гера.

Ян не пришел на похороны, зато смеялся, когда услышал о смерти своей дочери", – написала бывшая подруга футболиста в Twitter. Правда, впоследствии пост был удален.

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