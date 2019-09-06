toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА U-21 - ФИНЛЯНДИЯ U-21 ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

"Он словно гигантский шкаф", – Гнабри поражен уровнем ван Дейка перед очным матчем в Лиге наций

18:30 30 Читати українською
"Он словно гигантский шкаф", – Гнабри поражен уровнем ван Дейка перед очным матчем в Лиге наций
Вирджил ван Дейк / Reuters

Представители сборной Германии уделили особое внимание лидеру защиты нидерландцев.

 

"Ван Дейка долгое время недооценивали, но в последние три года он выглядит как скала посреди шторма", – заявил главный тренер немцев Хоахим Лев на пресс-конференции перед центральным матчем группы С.

Фердинанд заявил, что приз лучшего игрока УЕФА должен был получить не ван Дейк – у легенды МЮ свои кандидаты

Наставника поддержал и нападающий "бундестим" Серж Гнабри: "Ван Дейк? Это огромный шкаф", – приводит слова 24-летнего форварда Goal.

Напомним, матч Германия – Нидерланды состоится сегодня в 21:45 по киевскому времени. У хозяев 9 очков после трех туров отбора, в активе "оранжевых" 3 очка в двух матчах.

Євро-2020, Литва – Україна: незручний суперник і жахи Шевченка – вони у 20 разів дешевші, але мають підступну зброю

blog_ava
Цыганков попал в топ-5 самых дорогих правых вингеров Лиги Европы 2019/20
09:43
516
Теги
Евро-2020 Германия - Нидерланды Серж Гнабри Серж Гнабри Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк Нидерланды Нидерланды Германия Германия Йоахим Лёв Йоахим Лёв
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
36
мин
Литва
19:00
Украина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук