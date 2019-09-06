"Он словно гигантский шкаф", – Гнабри поражен уровнем ван Дейка перед очным матчем в Лиге наций

Представители сборной Германии уделили особое внимание лидеру защиты нидерландцев.

"Ван Дейка долгое время недооценивали, но в последние три года он выглядит как скала посреди шторма", – заявил главный тренер немцев Хоахим Лев на пресс-конференции перед центральным матчем группы С.

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Наставника поддержал и нападающий "бундестим" Серж Гнабри: "Ван Дейк? Это огромный шкаф", – приводит слова 24-летнего форварда Goal.

Напомним, матч Германия – Нидерланды состоится сегодня в 21:45 по киевскому времени. У хозяев 9 очков после трех туров отбора, в активе "оранжевых" 3 очка в двух матчах.

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