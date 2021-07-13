"Касильяс видел, что другие голкиперы были лучше него. Бедный человек, у него отсутствуют два пальца. Не волнуйтесь, я его хорошо знаю. Он парень без... Ну ладно, он очень низкий. Когда его отношения с девушкой улучшаются или ухудшаются, вы можете заметить, что он будто отсутствует. Касильяс как маленький мальчик. Он словно болонка (собака – прим.), словно чучело. Инфантильность.

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У меня очень хорошие отношения с Касильясом. Люди думают, что я провалился, но на самом деле, я думаю, что он парень, который бы стал номером 1, если бы больше в себя вложил. Он имеет невероятные задатки, хотя ему не хватает нескольких сантиметров.

Помню матч против Барселоны, который завершился 4:2 (победой Реала в апреле 2005 года – прим.). Он в пятницу опоздал на тренировку. Те, кто аплодировал ему, также были на Сантьяго Бернабеу. Ему не повезло, что там был я. Он приехал после разговора со своей девушкой, как мачо, когда они поссорились. Это было смешно ", – приводит слова Переса Marca со ссылкой на El Confidencial.

Добавим, что Касильяс занимает второе место по количеству проведенных матчей за Реал – 725.

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