"Он слишком много пьет": белорусская телеведущая рассказала о знакомстве с Милевским

Известная ведущая Анна Бонд рассказала о статусе Артема Милевского в белорусском футболе.

"Действительно, Милевский – номер один в белорусском спорте, как харизматичный человек. Когда-то был у нас Родионов как умный человек, самый умный в белорусском футболе.

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С Милевским мы общались. Мне кажется, что он слишком много пьет. Сейчас ему надо доиграть красиво сезон. Ведь сегодня брестское Динамо скатилось уже на 13 место. Пусть у Милевского все будет хорошо, ведь у него сегодня новая, прекрасная, красивая девушка. Кстати, бывшая жена депутата и олимпийского чемпиона Богдановича. У девушек, очевидно, тяга к спортсменам. У меня больше тяга к другим мужчинам", – сказала ведущая в комментарии изданию By.Tribuna.

Напомним, 35-летний экс-форвард сборной Украины сейчас защищает цвета брестского Динамо. В текущем сезоне чемпионата Беларуси Милевский провел 11 матчей, в которых отметился тремя голами.

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