"Он скучает в Греции", – Маркевич назвал главного виновника беспорядка в Карпатах

Мирон Маркевич возмущен ситуацией в львовском клубе, но не спешит обвинять во всем нового совладельца Карпат Олега Смалийчук.

"Олег Смалийчук выполняет указания. Это все понимают. Еще раз повторяю: не делайте цирк из львовского футбола Я имею в виду Карпаты. Это история, значительная аудитория, которая любит, любила и будет любить Карпаты. Настоящие Карпаты, а не в подворотне нарисовали эмблему и хотят нам это впихнуть.

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Это своего рода кинокомедия, которую придумало руководство Карпат. Об этом даже смешно говорить. Я не поддерживаю таких шагов. Есть только ФК Карпаты со старой эмблемой.

В принципе, Смалийчук здесь ничего не решает. Решает Петр Дыминский, которому, очевидно, скучно в Греции. Команду уже уничтожили как таковую. Еще хотят уничтожить эмблему, название. Я категорически против таких действий! Уверен, что все футбольное сообщество тоже против. Здесь не о чем говорить", – цитирует Маркевича официальный сайт Львовской Ассоциации футбола.

Напомним, Карпаты в сезоне 2020/21 будут выступать во Второй лиге.

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