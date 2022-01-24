"Роналдо? Нельзя говорить о капризах, таким просто был образ его мыслей, он не имел ничего общего с моим пониманием жизни. Роналдо – это феномен. Он был очень мощный, сильный как футболист и очень хорошо это знал и зарабатывал на жизнь так, как хотел. Ему также не повезло, что Моратти так "заботился" о нем. Я ушел из Интера не потому, что кто-то выгнал меня, я сам подал в отставку. Я заменил Роналдо в игре против Манчестер Юнайтед, а он отправился прямо в аэропорт, никому ничего не сказав.

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Он сказал Моратти, что его мать больна, а сам улетел на карнавал. А у нас через три дня был матч чемпионата. Этого я больше не желал. Я позвонил Моратти, он как раз улетел в Нью-Йорк, и сказал, что не буду продолжать работу, потому что у нас есть 10 футболистов, у которых истекают контракты. Все они хотели играть в Интере дальше. После этого было объявлено, что новым тренером станет Липпи.

Возвращаясь к Роналдо, это был капризный футболист. Он гулял до 4 утра, затем выходил и получал травму. У него были экстраординарные качества, я никогда не видел такого футболиста. То, что он делал на тренировках в ситуациях один на один… Тарибо Уэст падал с ног. Я спросил Роналдо, почему он это делает, и он сказал: "Теперь, когда я такой, какой я есть, я могу жить так, как хочу", – рассказал Луческу в интервью Prosport.ro.

Напомним, румын возглавлял миланский Интер с января по март 1999 года, после чего успел поработать в бухарестском Рапиде, Галатасарае, Бешикташе, донецком Шахтере, питерском Зените и сборной Турции. Сейчас Луческу тренирует киевское Динамо.

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