"Он сказал:" Я не понял, он защитник или нападающий? ", – Кобин вспомнил курйозный эпизод с участием Блохина

Экс-хавбек Шахтера и сборной Украины Василий Кобин рассказал о наиболее памятных матче в составе "сине-желтых", а также вспомнил смешной эпизод с участием Олега Блохина

"Самый памятный матч в составе "сине-желтых"? Я бы отметил два поединка. На переполненной Днепр Арене нам удалось обыграть англичан, что позволило сборной Украины практически забронировать место в стыковых матчах отборочного турнира ЧМ-2010. Тогда наша команда, считаю , выглядела замечательно.

Кобин покинул Минай

Не хуже мы выглядели и в домашнем поединке плей-офф этого же отбора против греков, однако нашей команде, на мой взгляд, не хватило зрительской поддержки. Не знаю, что произошло, виновных ведь так и не нашли, но Донбасс Арена оказалась заполненной чуть больше, чем на половину. Обидно.

Курьезный случай в сборной Украины? Сразу на ум приходит история, которая случилась перед товарищеским матчем против сборной Франции в июне 2011-го.

На разборе игры соперников помощник Олега Блохина Семен Альтман рассказывал нам о действиях центрального защитника Филиппа Мексеса, который хорошо подключается при стандартах и ​​полузащитника Жереми Менеза, который умеет разгонять атаки французов. Фамилии у них похожи, и в один момент Олег Владимирович (Блохин – прим.авт.) Сказал: "Да я не понял, он защитник или нападающий?" Все попадали от смеха (улыбается)", – сказал КобинКоманда№1.

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