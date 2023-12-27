"Возникло предложение довольно неожиданно. Если я првильно понимаю, то все могло сложиться с Интером, но Бенфика в последний момент сделала предложение и все получилось так, как получилось. Анатолий очень радовался, ведь стремился к этому

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Если даже конфликт был, Анатолий всегда решает все вопросы с агентами и, скажем так, не всегда информирует меня об этом, поскольку я буду переживать.

Я бы не хотела эту тему обсуждать, но знаю, что сейчас все хорошо, и самое главное, что он сейчас в Бенфике", – сказала Марина Трубина интервью Анне Ребровой.

Напомним, Трубин перешел в Бенфику из Шахтера летом 2023 года. В текущем сезоне провел за португальцев 19 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 17 голов (еще в 7 поединках отстоял "на ноль")

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