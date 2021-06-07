Он сделал Эсеолу чемпионом – белорусский тренер в 33 года возглавил клуб Бундеслиги 2
Алексей Шпилевский покинул пост главного тренера Кайрата ради работы в Германии.
Юный, как для тренера, белорус получил тренерское образование в системе Штутгарта и РБ Лейпциг. Теперь Шпилевский возглавил первую команду Эрцгебирге. Контракт рассчитан на три года, сообщает пресс-служба клуба.
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К слову, Шпилевский возглавил Кайрат в ноябре 2018 года, а в 2020-м впервые за 16 лет выиграл для команды с Адеринсолой Эсеолой в составе чемпионат Казахстана.
Алексей покинул клуб на третьем месте нынешнего розыгрыша. Кто заменит Шпилевского в Кайрате, пока неизвестно. Ранее президент казахов заявлял о желании переманить Сергея Реброва, но тот уже трудоустроился в ОАЭ.
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