Бывший рефери Итурральде Гонсалес не стал терпеть заявления защитника Барселоны Жерара Пике о симпатии судей к Реалу.

Именитый рефери посоветовал 34-летнему ветерану "блаугранас" не делать умышленных манипуляций.

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"Я бы посоветовал Пике не противоречить самому себе – или ты веришь судьям, или нет. Я не сомневаюсь в его профессионализме, но могу задавать вопросы по такой же логике... Он сдавал матчи Барселоне, когда играл за Сарагосу?" – приводит слова Гонсалеса Mundo Deportivo.

Напомним, Пике выступал за Сарагосу в сезоне 2006/07, когда еще принадлежал Манчестер Юнайтед.

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