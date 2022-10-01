"Нужно сначала опровергнуть информацию о том, что Петраков зарабатывает в сборной Украине 100 тысяч в год. Я давно говорил, что это неправда.

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Приблизительно такой, по иронии судьбы, была зарплата Петракова после победы сборной на молодежном чемпионате мира. Именно такова зарплата Ротаня сейчас в молодежной сборной. Это две примерно равные зарплаты, и это как раз 100 тысяч в год.

В главной сборной Петраков зарабатывает примерно вдвое больше, и, как я уже говорил, ему было предложено еще вдвое больше этой суммы, но он сам отказался. Он считал, что для скромного человека, для человека, еще ничего не достигшего, зарплата примерно в 35-40 тысяч в месяц – это слишком", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, Петраков возглавил "сине-желтых" прошлым летом, но не сумел вывести сборную на ЧМ-2022 и вернуться в элиту Лиги наций. Его контракт рассчитан до конца текущего года.

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