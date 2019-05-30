"Он считает свои голы даже на тренировках", – Тухель рассказал об отношении Мбаппе к футболу

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал о подходе к футболу звездных нападающих команды – Неймара и Килиана Мбаппе.

"Класс этих футболистов не подлежит сомнению. И Неймар, и Килиан очень уверены в себе. Их уверенность не стоит путать с самоуверенностью, она очень помогает в принятии решений на поле.

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Неймар – футболист, который не может демонстрировать максимум, не имея тесной связи с тренером. С ним нужно быть рядом, тогда все будет в порядке.

Мбаппе, как и Ней, – очень целеустремленный, уверенный в себе и самодостаточный футболист. Особенно учитывая его возраст. Знаете, он считает свои голы даже на тренировках.

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Однажды он купил себе футболку с надписью "100 голов на тренировках". Спрашиваю: "Ты считаешь все голы? Даже в маленькие ворота?". "Нет, только в большие ворота, когда в них есть вратарь", – сказал Килиан", – цитирует Тухеля Eurosport.