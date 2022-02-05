"Райс – на одном уровне с лучшими футболистами, с которыми я работал. И его возраст позволяет ему прогрессировать. У него есть потенциал прибавлять и стать еще более зрелым.

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У него действующий контракт, и мы очень довольны тем, что он с нами. Для меня он играет на уровне любого полузащитника в Европе.

Я имею в виду, что таких игроков не так уж много. Это как купить то, что существует в ограниченном количестве. Для меня он особенный игрок и, возможно, самый лучший хавбек Европы сейчас", – цитирует Мойеса Football London.

В нынешнем сезоне АПЛ Райс провел 22 матча, в которых отличился голом и четырьмя ассистами.

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