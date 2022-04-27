"Он сам уничтожает свою карьеру. Даже не карьеру, а реноме. Супряга постоянно попадает в резерв Сампдории, но туда может попасть любой, кто живой и на контракте в первой команде. Супряга не играет. И это провал.

Динамо может получить бонус за выступления Супряги в Сампдории

Мы наблюдаем его перерождение. Владислава очень раскручивали в Италии. Делали это на базе выступлений за юношескую сборную Украины. Отлично подавали его физические качества. Он быстрый, не без техники, с хорошей фактурой. Это был как конструктор LEGO, который нужно взять и собрать. Люди открывают, собирают и говорят: "Что это такое? Это не IKEA, это какая-то китайская IKEA. Нам такое не нужно", – сказал Моралес в программе "ТаТоТаке".

Напомним, Супряга лишь однажды выходил на поле в составе Сампдории, результативными действиями не отличался. Его контракт с итальянцами действует до 30 июня 2022 года.

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