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"Он сам себя выпустил на замену": Сарри прокомментировал возвращение Кьеллини после тяжелой травмы

06:00 24 Читати українською
"Он сам себя выпустил на замену": Сарри прокомментировал возвращение Кьеллини после тяжелой травмы
Маурицио Сарре и Джорджо Кьеллини / твиттер Bianconeri Zone

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал возвращение защитника Джорджо Кьеллини после более чем пяти месяцев в лазарете.

38’ Пауло Дибала
75’ Хуан Куадрадо
 
Флориан Айе 37’
37’ Флориан Айе
38’ Пауло Дибала
75’ Хуан Куадрадо

"Если честно, Кьеллини сам себя выпустил на замену. Я повернулся и увидел его, он стоял прямо передо мной с футболкой в ​​руках. Он спросил меня, когда я наконец выпущу его на поле. Он говорил о желании сыграть еще с субботы. Поэтому я просто не мог отказать", – цитирует Сарри официальный сайт Ювентуса.

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Напомним, Кьеллини порвал крестообразные связки колена в конце августа прошлого года. Его долгожданное возвращение пришлось на матч против Брешии, в котором 35-летний центрбэк появился на поле на 78 минуте, заменив Леонардо Бонуччи.

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Джорджо Кьеллини Джорджо Кьеллини Ювентус Ювентус Италия Маурицио Сарри Маурицио Сарри Ювентус - Брешия
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