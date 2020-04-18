"Он рассказывал мне байки", – Богданов раскритиковал известного украинского агента

Дмитрий Селюк – не самый надежный агент в мире, по крайней мере, так считает хавбек Колоса Андрей Богданов.

"У меня нет агента. Был агент Дмитрий Селюк, но с ним не сложились отношения. Был агент литовец, который устроил меня в польскую Арку. А в Украине у меня нет агента.

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История с молдавским Саксаном? Это было по протекции агента. Селюк мне рассказывал разные байки, жалею, что много его тогда слушал. Но это теперь история, этот этап завершен.

Как попал в Колос без агента? Ко мне проявил интерес главный тренер Руслан Костышин, плюс были заинтересованы президент и вице-президент клуба. Я знал о Колосе, когда он еще во Второй лиге выступал. И президента знал, и тренера, поддерживал хорошие отношения", – цитирует Богданова официальный сайт Колоса.

В нынешнем сезоне УПЛ Богданов провел 16 матчей, в которых отметился 4-мя ассистами.

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