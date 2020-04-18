toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

"Он рассказывал мне байки", – Богданов раскритиковал известного украинского агента

12:27 51 Читати українською
"Он рассказывал мне байки", – Богданов раскритиковал известного украинского агента
Андрей Богданов / Фото ФК Десна

Дмитрий Селюк – не самый надежный агент в мире, по крайней мере, так считает хавбек Колоса Андрей Богданов.

"У меня нет агента. Был агент Дмитрий Селюк, но с ним не сложились отношения. Был агент литовец, который устроил меня в польскую Арку. А в Украине у меня нет агента.

Селюк похвастался своим трансфером легионера из России в Динамо

История с молдавским Саксаном? Это было по протекции агента. Селюк мне рассказывал разные байки, жалею, что много его тогда слушал. Но это теперь история, этот этап завершен.

Как попал в Колос без агента? Ко мне проявил интерес главный тренер Руслан Костышин, плюс были заинтересованы президент и вице-президент клуба. Я знал о Колосе, когда он еще во Второй лиге выступал. И президента знал, и тренера, поддерживал хорошие отношения", – цитирует Богданова официальный сайт Колоса.

В нынешнем сезоне УПЛ Богданов провел 16 матчей, в которых отметился 4-мя ассистами.

Динамо, Селюк і його клієнти: що не так із двома новачками киян?

blog_ava
Фанаты Ювентуса выбрали лучшего игрока клуба за последние 25 лет
08:47
216
Теги
Андрей Богданов Андрей Богданов Дмитрий Селюк Колос Колос
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Михайличенко стал трансферной целью Динамо Загреб
    Україна — 17 апр451 Михайличенко стал трансферной целью Динамо Загреб
3
час
:
45
мин
Уотфорд
17:00
Норвич
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук