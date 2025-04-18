"Довбик и Эль-Шаарави тренировались отдельно, но с ними все в порядке, мне предстоит принять решение сегодня или завтра утром. С Вероной очень сложно, она закрывает все пространство и вылетает в контратаки со скоростью тысяча миль в час. Мы не должны попасть в сети соперника. Мы хотим выступить хорошо.

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Артем должен больше проявлять себя, а команда должна больше помогать ему. Много раз он стартует, а мы не даем ему мяч или наоборот. Кроме голов, нам также нужна работоспособность: борьба, прессинг, возвращение. Он работает над этим, но я все еще не доволен, как, думаю, и сам Довбик. Он должен дать мне больше", – цитирует Раньери Sky Sports.

Поединок Ромы против Вероны состоится 19 апреля, начало встречи – в 21:45 по киевскому времени. Сейчас подопечные Клаудио Раньери занимают 7-е место в турнирной таблице Серии А с 54-мя очками.

Напомним, в нынешнем сезоне Артем Довбик провел 41 матч за Рому, забил 16 голов и отдал 3 ассиста, его контракт с клубом рассчитан до 2029 года.

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