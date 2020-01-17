"Он против всех африканцев", – Селюк обвинил Висенте Гомеса в расизме

Известный агент Дмитрий Селюк считает, что наставник Олимпика Висенте Гомес подбирает игроков в свои команды по расовой принадлежности.

"Да, я помогал Олимпику с игроками – в команде играет Драман Салу. Когда в клуб пришел тренер Жулио Сезар, он выбрал центрального защитника Алию Абубакара и опорного хавбека Драмана Салу. Их месяц просматривали, они подошли. Абубакар разорвал контракт с белорусским клубом и перешел в Олимпик.

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К сожалению, этого Сезара заменили на Висенте Гомеса, а я помню – он чистый расист. Он против всех африканцев. Когда он помогал Реброву, они завернули Седрика Гогуа, который сейчас в московском ЦСКА, хотя должен был быть в Динамо. Он делал все, чтобы некоторые футболисты не попали в клуб. Это вторая сторона медали.

Была ситуация, когда я предлагал Леонардо. Ребров отказался от него, говорил: "Он нам не интересен". Но как только Ребров ушел в Аль-Ахли, то его сразу купили за 4 млн у Партизана. Игрок забил 28 голов, и он был не интересен для Динамо", – цитирует Селюка ua.tribuna.com.

Напомним, что Висенте Гомес возглавил Олимпик в сентябре 2019 года. Под его руководством команда поднялась из 12 места в турнирной таблице УПЛ на 9-е. Ранее 48-летний испанский специалист работал в тренерских штабах Сергея Реброва и Александра Хацкевича в Динамо.

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