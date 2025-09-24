– Ты – один из тех людей, кто общается с вашим президентом, он много лет не ходит на футбол. Как он реагирует на эти события?

– Недоволен. У нас президент очень простой. Я уже повторял не один раз: честные, справедливые, правила для всех одинаковые. Конкуренция должна быть, но правила для всех должны быть одинаковые – вот и все.

Мы знаем, что играли катастрофически против Металлиста 1925, нам не нужно делать интервью, чтобы знали, как мы играли в этом матче – конечно, знаем. Но мы также знаем, какой гол получили. Считаем, что это не случайность.

– Почему вы так считаете?

– Если проанализировать 5 туров, то там 2 очка против Карпат – даже VAR не вмешался, здесь 2 очка, здесь последняя секунда с Оболонью. У меня опыт большой, 23 года в Украине я живу и играю – поэтому, думаю, есть с чем сравнить.

– То есть, ты считаешь, что мы можем вернуться к тому, что раньше было?

– Если так будем продолжать – вернемся.

– Хотел тебя спросить про президента. Я делал большое видео про Донбасс Арену – он с того момента не ходит на футбол. Как он поддерживает страсть к команде? Как это происходит?

– Трудно. Он страдает за каждую игру, за каждую тренировку, звонит, общаемся, анализируем. Конечно, страдает, но не только он страдает – страдает сегодня вся Украина, потому что у нас идет война. Как человек страдает, как президент клуба страдает, страдает, как все остальные украинцы.

Он просыпается с мыслями: "Как помочь Украине и украинскому народу?", идет спать с той же мыслью, – сказал Срна в разговоре с Романом Бебехом в программе "ФУТБОЛ 360".

