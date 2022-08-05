"Мы общаемся каждый день, у нас есть чат в Snapchat с несколькими игроками из сборной Норвегии. Холанд – отличный парень и игрок. К сожалению для нас, для Ман Сити он будет отличным нападающим. Желаю ему всего лучшего, кроме тех матчей, когда мы будем играть друг против друга.

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Да, я пытался убедить его перейти в Арсенал. Когда наши фанаты выкладывали мою фотографию с Эрлингом в футболках, я сразу же отправил ее ему. Я старался, но, к сожалению, этого было мало! Он просто засмеялся. Холанд – забавный человек", – рассказал Эдегор в интервью Four-Four-Two.

К слову, Арсенал даже немного помог Эрлингу Холанду. Лондонцы купили у Манчестер Сити Габриэля Жезуса, освободив для норвежца место в составе команды Пепа Гвардиолы.

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