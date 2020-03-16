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"Он просто нормальный человек", – Байли расхвалил Сульшера и бросил камень в огород Моуринью

14:54 5 Читати українською
"Он просто нормальный человек", – Байли расхвалил Сульшера и бросил камень в огород Моуринью
Сульшер и Байли / Getty Images

Защитник английского Манчестер Юнайтед Эрик Байли рассыпался в комплиментах наставнику команды Уле Гуннару Сульшеру и непрозрачно упрекнул экс-рулевого манкунианцев Жозе Моуринью.

"Иметь возможность работать с кем-то, кто сам был игроком, важно. С тем, кто понимает ситуации футболистов, понимает все, что время от времени случается. Некоторые люди не понимают, что в футбол играют не только на поле.

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Сульшер это понимает, что очень помогает команде. Кроме того, он просто нормальный человек, понимаете о чем я? Он для нас как дядя, я бы сказал. И наличие такого человека в клубе добавляет игрокам больше сил. Он всегда разговаривает с тобой, хорошо общается. Каждый футболист проходит через удручающие моменты, а он наделяет вас уверенностью. Сульшер все замечает, и когда видит это, то сразу же подходит к вам и разговаривает", – цитирует центрбека ESPN.

Напомним, что именно "Особенный" Жозе Моуринью, который не был профессиональным футболистом, приобрел Эрика Байли за 38 млн евро из Вильярреала и хотел сделать ведущим игроком линии защиты. Однако, ивуариец из-за постоянных травм провел лишь 52 матча в АПЛ за четыре года.

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Англия Жозе Моуринью Жозе Моуринью Эрик Байли Эрик Байли Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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