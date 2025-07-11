Комо на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с вингером Николя Кюном. Он поставил подпись под контрактом до лета 2029 года. Согласно данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 19 миллионов евро.

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"Нико – острый, техничный игрок, который отлично чувствует пространство. Он привносит креативность и энергию – качества, которые идеально соответствуют нашему стилю игры. Он принесет в Серию А что-то новое", – отметил наставник Комо Сеск Фабрегас.

В прошлом сезоне Кюн провел 51 матч за Селтик во всех турнирах, забив 21 гол и отдав 15 результативных передач.

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