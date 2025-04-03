Бассист Black Sabbath Гизер Батлер рассказал о том, как взял с собой на стадион лидера группы Оззи Осборна.

"Это был матч Англии против какой-то советской команды, но я не помню, какой именно. Когда Англия забила гол, Оззи прикинулся русским болельщиком и устроил настоящий цирк – очень громко возмущался и стонал, а английские зрители вокруг пытались его утешить. Никто не узнал его", – цитирует Батлера The Telegraph.

Легенды рока дадут прощальный концент на стадионе Астон Виллы – они соберутся вместе впервые за 20 лет

Напомним, что недавно фанаты Астон Виллы посвятили Оззи Осборну большой баннер. Легендарный фронтмен Black Sabbath планирует дать свой прощальный концерт на Вилла Парк. Он, как и весь состав группы, болеет за Астон Виллу.

Периодически Батлер выступал на концертах с гитарой, покрашенной в цвета Виллы.