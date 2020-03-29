toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР

"Он приходил на установку в золотых часах и с телефоном": Алиев – о понтах экс-тренера Динамо

12:55 41 Читати українською
"Он приходил на установку в золотых часах и с телефоном": Алиев – о понтах экс-тренера Динамо
Валерий Газзаев / Фото из открытых источников

Экс-полузащитник Динамо и сборной Украины Александр Алиев вспомнил о периоде работы в киевском клубе российского тренера Валерия Газзаева.

"У Газзаева была "фенечка" – когда наши ворота атаковали, он сплевывал, чтобы нам не забили. Было ли у него потом заплеванное пальто? Там были специальные помощники, которые ходили и вытирали ему его! Шучу!

Динамо официально продлило карантин

Газзаев добился в тренерской карьере многого. Еще у него была любимая тема, когда он приходил на установку в золотых часах, телефон сразу доставал... Надо же было себя показать. Все это потом снимет, положит и проводит установку.

А когда нужно было выходить на поле, он становился и, пританцовывая на месте, говорил: "Ну что, ребята, я желаю вам успеха. Сегодня у нас премия такая-то". Зачем он пританцовывал? Я не спрашивал никогда", – рассказал Алиев в новом ролике на своем YouTube-канале "Кент".

Напомним, Валерий Газзаев возглавил киевское Динамо 25 мая 2009 года и, не отработав даже год, покинул его 1 октября 2010 года.

"Ми були двічі кращі за Шахтар": як шокувати Реброва оригінальним способом, стати найкращим і втратити усе за 1 день

blog_ava
Легендарный экс-голкипер Барселоны госпитализирован с коронавирусом – он играл против Украины и Динамо
00:40
385
Теги
Видеоновости Александр Алиев Александр Алиев Динамо Киев Динамо Киев Валерий Газзаев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
дн
:
10
час
:
44
мин
Рух
00:00
МФК Металлург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук