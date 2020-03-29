"Он приходил на установку в золотых часах и с телефоном": Алиев – о понтах экс-тренера Динамо

Экс-полузащитник Динамо и сборной Украины Александр Алиев вспомнил о периоде работы в киевском клубе российского тренера Валерия Газзаева.

"У Газзаева была "фенечка" – когда наши ворота атаковали, он сплевывал, чтобы нам не забили. Было ли у него потом заплеванное пальто? Там были специальные помощники, которые ходили и вытирали ему его! Шучу!

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Газзаев добился в тренерской карьере многого. Еще у него была любимая тема, когда он приходил на установку в золотых часах, телефон сразу доставал... Надо же было себя показать. Все это потом снимет, положит и проводит установку.

А когда нужно было выходить на поле, он становился и, пританцовывая на месте, говорил: "Ну что, ребята, я желаю вам успеха. Сегодня у нас премия такая-то". Зачем он пританцовывал? Я не спрашивал никогда", – рассказал Алиев в новом ролике на своем YouTube-канале "Кент".

Напомним, Валерий Газзаев возглавил киевское Динамо 25 мая 2009 года и, не отработав даже год, покинул его 1 октября 2010 года.

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