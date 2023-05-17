"Он превратился в Зидана": защитник Манчестер Сити расхвалил партнера перед матчем против Реала в ЛЧ
Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер потрясен формой Илкая Гюндогана в конце сезона.
"Я видел несколько публикаций в твиттере и шутил с Гюндоганом о том, что за последние несколько месяцев он превратился в Зидана, когда тот был в лучшей форме.
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Иногда нужно начать сиять, и Илкай делает это в заключительной части этого сезона", – рассказал Уокер в интервью клубному сайту.
Гюндоган непосредственно принял участие в шести голах Манчестер Сити в последних трех матчах во всех турнирах. Он забил четыре мяча, а также отдал две результативные передачи. В первом поединке против Реала полузащитник стал соавтором гола, который помог "горожанам" сравнять счет.
Напомним, что Манчестер Сити сыграет против мадридцев 17 мая. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.
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