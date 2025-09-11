"Я провел все лето, разговаривая с одним человеком: Энцо Мареской. Он сказал много замечательного о городе и клубе. Он посоветовал мне приехать и играть здесь, а потом я поговорил об этом с семьей, и мы согласились.

Варди официально завершил свой сенсационный трансфер в новичка Серии А

Изначально, когда мы обсуждали эту возможность, было много факторов. Я общался с близкими, но, к счастью, технологии теперь позволяют нам делать все. Я разговаривал с тренером и видел по его глазам во время видеозвонка, как он хотел меня видеть, и я хочу быть готовым.

Говорят, город тихий, но в последние дни это совсем не так. Язык немного проблематичен, но с помощью футбола можно общаться. Последние несколько дней были действительно фантастическими.

После разговора с владельцем и тренером мы пришли к выводу, что целью на сезон будет спасение. У нас нет других амбиций, кроме как остаться в лиге. Мы постараемся выложиться на полную, и в любой день любой может победить любого.

Еще с тех пор, как я был юношей в Англии, я мог смотреть чемпионат Италии в воскресенье утром. Это, конечно, более тактический чемпионат, но я уже играл под руководством Марески, поэтому знаю, как играть в таких командах. Раньери? Я еще не разговаривал с ним, но знаю, что он сказал обо мне много хорошего.

На протяжении всей моей карьеры люди всегда сомневались во мне. Мне всегда удавалось их стыдить. Думаю, те же сомнения были и насчет Кремонезе. Я поговорил с тренером Николой, и мы все хотим одного – спасти команду. Мы хотим опровергнуть прогнозы насчет вылета", – цитирует Варди Fantacalcio.

