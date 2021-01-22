"Работа с Ночентини оставила приятные впечатления. Поскольку я знаю итальянский язык – мы много общались. Он качественный специалист, почерпнул у него много нового и интересного.

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Он много рассказывал о европейском футболе, системе подготовки в Наполи, тактических схемах. Мне нравился его стиль и философия.

Он поможет украинскому футболу в работе с национальными сборными. Этот специалист уже многое знает. Все тренеры обращают внимание на молодежь, он тоже сыграет свою положительную роль в этом процессе", – сказал Кравченко в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, Ночентини будет работать в тренерском штабе Андрея Шевченко тренером-аналитиком по молодежным командам. Кравченко имеет опыт работы с итальянским специалистом – в свое время Луиджи работал в СК Днепр-1.

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