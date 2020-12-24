Бывший тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал об очень неудобном диалоге, который состоялся между ним и Кахой Каладзе.

"Он только что перешел в киевское Динамо, на русском почти не говорил. Я ему помогал. Как-то на машине ехали по городу, вдруг Каха положил мне руку на колено и спросил: "Ты сегодня одна дома?" Я вздрогнул.

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Руку с колена убрал и ответил: "Каха, вообще-то я женат". Он начал хохотать. Затем объяснил, что имел в виду совсем не то, о чем я подумал. Хотел узнать, можем ли мы вечером посидеть в ресторане. Но получилось очень интимно", – поделился Хацкевич в интервью Спорт-Экспресс.

Напомним, Хацкевич и Каладзе вместе выступали в составе киевского Динамо, белорус – с 1996 по 2004 годы, а грузин – с 1998 по 2001 годы.

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