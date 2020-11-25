"Очень печальный день для всех аргентинцев и для футбола. Он покинул нас, но не навсегда, потому что Диего вечен.

Умер Диего Марадона

Я храню все прекрасные моменты, прожитые с ним, и я хотел воспользоваться случаем, чтобы передать свои соболезнования всем его родственникам и друзьям", – написал Месси в своем Instagram.

Отметим, Диего Марадона умер от сердечного приступа в 60 лет. Недавно аргентинец перенес операцию по удалению тромба из мозга. После этого, Диего выписали из больницы, однако он находился под наблюдением медицинского персонала у себя дома.

Марадона известен по выступлениям за Бока Хуниорс, Барселону и Наполи, где стал звездой мирового уровня, выиграв две серии А (1986/87, 1989/90). Диего победил на чемпионате мира-1986 со сборной Аргентины, которую впоследствии также возглавлял.

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