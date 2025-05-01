"Он показал нам путь": Флик – о герое Барселоны, преимуществе Интера и состоянии замененной из-за травмы звезды
Главный тренер Барселоны Ганс-Дитер Флик прокомментировал первый полуфинал Лиги чемпионов против Интера (3:3).
"В первом тайме у нас были взлеты и падения, а второй был впечатляющим. В Милане мы сыграем финал перед финалом.
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Мы говорим о полуфинале Лиги чемпионов. Команды сильные. У них есть опыт, и они это сегодня показали. У них было преимущество в стандартных положениях, имея четыре или пять высоких игроков, и они этим воспользовались.
Ламин Ямаль показал нам путь. Его гол, который сократил отставание в счете до 1:2, был очень важным. Я доволен командой. Мы хорошо поработали и должны продолжать бороться.
Состояние Кунде? Нам придется подождать до утра, – цитирует Флика Barсa Universal.
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