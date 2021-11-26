"Он очень помог мне, потому что был моим тренером, а затем одной из главных фигур, убедивших меня попробовать себя как тренер.

Клопп своеобразно отреагировал на потенциальное назначение Рангника в Манчестер Юнайтед

Рангник повлиял на всех нас в то время. Он показал нам, что не нужно "ходить за человеком в туалет" во время матчей. Тогда люди полагали, что защитники обязаны просто преследовать форвардов. Лучше остановиться, пока я не увлекся и не стал слишком много говорить. Он еще не назначен, так что давайте уважать всех", – цитирует Тухеля MEN.

Напомним, Рангник должен возглавить МЮ до конца сезона, а затем получит в клубе должность консультанта.

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