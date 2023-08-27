Наставник Динамо Батуми Андрей Демченко поделился мыслями относительно новоиспеченного легионера "горняков" Иракли Азарова, который в свое время выступал за грузинскую команду.

"Это левый защитник атакующего плана. Очень быстрый, ловкий и техничный. По своим игровым характеристикам похож на Жорди Альбу. Может нестандартно сыграть в штрафной площадке соперника.

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Его самая сильная сторона – индивидуальное техническое мастерство. Не боится обыгрывать. Спокойно может пройти одного и даже двух соперников. Он левша, однако может не только пасовать в штрафную, но и сместиться с фланга в центр и пробить по воротам правой.

Что касается недостатков... Защитник, бегущий вперед, не всегда успевает возвращаться назад. Поскольку Иракли подключается ко всем атакам, то его необходимо страховать центральному защитнику или опорнику. Думаю, тренер придумает, как компенсировать его минусы.

Убежден, что для ван Леувена Азаров будет очень полезным. "Горняки" сейчас исповедуют нидерландский стиль, предполагающий постоянное владение мячом. Грузин должен вписаться в эту модель. Вместе с тем же Алексеем Кащуком на фланге он может создать очень эффективную связку", – сказал Демченко в комментарии изданию Український футбол.

Напомним, Азаров, который лишь 5 дней назад присоединился к Шахтеру, сегодня дебютирует в составе "горняков" в матче 5-го тура УПЛ против Колоса.

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