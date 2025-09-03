– Ярослав, как вы отреагировали на то, что ваш бывший подопечный Василий Буртник стал игроком Динамо? Удивились, что Василий так быстро вышел на новый уровень?

– Абсолютно не удивился, потому что ожидал этого. Возможно, не так быстро, но я знал, что рано или поздно это произойдет, и Василий будет играть в клубе УПЛ. Я не ждал, что это будет сразу такой большой клуб, как Динамо, но у меня никогда не вызывало сомнений, что Буртник способен играть на высоком уровне в чемпионате Украины.

Я очень радовался, когда Василий сделал шаг вперед и перешел в тернопольскую Ниву. Там опытные тренеры во главе с Юрием Виртом могли дать ему больше, чем молодой штаб Реверы 1908. А когда Буртник сделал шаг из Нивы к более именитым специалистам, как Александр Шовковский, я уверен, что он будет еще быстрее прогрессировать и выйдет на новый уровень.

– Сможет ли Буртник выиграть конкуренцию у Попова, Биловара и еще одного новичка Алиу Тиаре?

– Это ребята с именем и хорошими данными, но Вася может стать движущей силой и навязать конкуренцию в линии защиты, которая так нужна Динамо. Я уверен, что он себя проявит с наилучшей стороны.

– Болельщики Украины не очень хорошо знают Буртника. Расскажите, что это за игрок и какие у него сильные качества?

– Он фактурный, координированный центральный защитник, который владеет первым пасом и может начинать атаки. У него отличная диагональная передача. Также Вася имеет великолепную скорость, как стартовую, так и дистанционную. Я даже не знаю, может ли кто-то из центральных защитников Украины посоревноваться с ним в этом аспекте.

Кроме этого, Буртник прекрасно играет на втором этаже. Зимой я знакомился с данными Wyscout и Василий был лидером по количеству выигранных верховых единоборств в Украине среди всех лиг – его показатель составлял 79%! Также он был лучшим среди всех лиг по отборам и подборам.

– То есть он уже топ-игрок в защите в Украине?

– Пока рано говорить о топ, но с такими данными, талантом и отношением к делу у Васи есть все возможности стать топ-игроком.

– На кого по стилю игры из топовых центральных защитников похож Буртник?

– На Ван Дейка из Ливерпуля. Это первое, что мне приходит на ум.

– Динамо взяло Буртника в аренду на год. Как думаете, за это время ему удастся себя проявить и остаться в киевском гранде на постоянной основе?

– Здесь решает спортивный принцип. Если Вася проявит все свои качества и покажет все, на что он способен, то не сомневаюсь, что он останется в Динамо. Поверьте, у него есть очень большой потенциал и козыри, на которых он может сыграть и вырасти в топового игрока, – сказал Матвеев в комментарии Украинскому футболу.

К слову, 23-летний защитник Василий Буртник в сезоне 2024/25 выступал под руководством Ярослава Матвиива в составе Реверы. Ранее он провел 17 официальных матчей за ивано-франковский клуб, не забивая, но трижды получив красные карточки.

