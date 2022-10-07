"Он похож на пони с одним трюком": Скоулз уничтожил 2 звезд Манчестер Юнайтед, за которых отдали 185 миллионов
Легенда Манчестер Юнайтед Пол Скоулз пока не поражен выступлениями Джейдона Санчо и Антони в футболке "красных дьяволов".
"Вингеры МЮ слишком статичны. Санчо никогда не бежит назад. Ему действительно нужен быстрый левый защитник или центральный нападающий, с которым можно было бы обыграться. Пока у него этого нет.
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Антони с другого фланга тоже не возвращается назад. Он похож на пони с одним трюком. Всегда лезет в середину поля и бьет сам или просто отдает пас защитнику. Думаю, что ему нужно немного развиться, хотя мы понимаем, что это только его первые недели в клубе", – цитирует Скоулза Daily Mail.
Напомним, прошлым летом МЮ отдал Аяксу за Антони 100 млн евро, а Санчо перешел из Борусии Д за 85 млн годом ранее.
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