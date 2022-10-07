"Вингеры МЮ слишком статичны. Санчо никогда не бежит назад. Ему действительно нужен быстрый левый защитник или центральный нападающий, с которым можно было бы обыграться. Пока у него этого нет.

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Антони с другого фланга тоже не возвращается назад. Он похож на пони с одним трюком. Всегда лезет в середину поля и бьет сам или просто отдает пас защитнику. Думаю, что ему нужно немного развиться, хотя мы понимаем, что это только его первые недели в клубе", – цитирует Скоулза Daily Mail.

Напомним, прошлым летом МЮ отдал Аяксу за Антони 100 млн евро, а Санчо перешел из Борусии Д за 85 млн годом ранее.

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