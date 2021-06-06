В составе Аталанты может появиться еще один футболист с опытом выступлений в УПЛ,

Несколько недель назад La Gazzetta dello Sport опубликовала подробный материал о бывшем легионере Карпат, сообщив об интересе к нему нескольких итальянских клубов. В частности, речь шла об Аталанте, Лацио и Фиорентине.

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По информации Tutto Atalanta, в последнее время бергамаски активизировались в борьбе за Хорхе Карраскаля. Клуб сделал несколько запросов, чтобы узнать об аргентинце больше. Заметим, что он может стать прямым конкурентом по позиции Руслану Малиновскому.

К слову, Карраскаль покинул львовские Карпаты в январе 2019-го, перебравшись в Ривер Плейт, где он выступает по сей день. В прошлом сезоне 23-летний аргентинец провел за клуб 18 матчей, в которых не отмечался результативными действиями.

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