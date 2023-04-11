"Мы сохранили ворота сухими на чужом поле. Это важно, прежде всего, из-за уверенности игроков. Учитывая нашу манеру игры, я думаю, что мы много раскрываемся. Считаю, что начало было исключительным, счет мог бы быть 1-1 или 2-2 минуты после 10. Иногда требую, чтобы игроки поднимались выше, пытались перехватить мяч и могли отойти назад, как это делали Кастельянос и Цыганков.

Страдания Цыганкова от жадных партнеров в видеообзоре матча Барселона – Жирона

У нас действительно есть навыки, чтобы владеть мячом, но сложно начинать от вратаря и накапливать передачи, потому что это большой риск. В общем, была возможность контролировать мяч на чужой половине поля. В первом тайме мы смотрелись лучше, игра была очень содержательной. Однако, нужно понимать, что у Барсы были моменты, чтобы победить.

Тати многое нам дает. Он плакал в раздевалке. Нападающим больно упускать шанс. Он считает, что мог отдать пас на Цыганкова, когда они двое выбегали на вратаря, но он многое для нас сделал в течение сезона. И продолжит делать, я уверен. Он подарит нам еще много радости", – цитирует наставника Жироны Marca.

Жирона занимает 10 место в турнирной таблице, имея в своем активе 35 очков. Следующий матч команда Мичела Санчеса проведет 16 апреля против Эльче.

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