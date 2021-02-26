Похоже, информация о возможном переезде в Краснодар довела до истерики нападающего Хатайспора Аарона Бупендзу.

"Бупендза не хотел ехать в Краснодар. Он пришел ко мне в офис в 4 утра. Есть видеозапись, на которой он плакал, кладя голову мне на колени, я не буду распространять ее", – цитирует президента клуба Абдурахима Албайрака FBEvolution.

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По информации СМИ, Аарон находился в шаге от подписания соглашения с Краснодаром, но стороны не смогли согласовать детали контракта. Напомним, в услугах габонского нападающего также серьезно заинтересовано киевское Динамо.

Сейчас Бупендза является лучшим бомбардиром турецкой Суперлиги. В его активе 18 мячей в 23 матчах чемпионата.

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