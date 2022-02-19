"У Михаила были задатки, любой тренер скажет, что он суперталант. Де Дзерби, наверное, тот тренер, который до него достучался и объяснил, что он хочет от него. Поэтому сейчас вы видите совсем другого Мудрика.

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Миша Мудрик — он мудрый. Мудро играет. Я за ним наблюдаю и могу сказать, что он действительно помудрел. Остаюсь при том же мнении, что он уже перерос уровень УПЛ", – сказал Ротань в интервью SportArena.

Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за Шахтер 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 9 результативных передач. Недавно Михаил подписал с "горняками" новый контракт – до 2026 года.

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