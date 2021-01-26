"Он много дал Аталанте, действительно помог нам вырасти. Я верю, что команда сможет укрепиться и продолжить свой прогресс.

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Могу пожелать Гомесу только лучшего. Он переходит в сильную команду, которая выступает в Лиге чемпионов. Это хороший этап для него, замечательный опыт. Я желаю ему успехов", – приводит слова Гасперини Football Italia.

Добавим, что вскоре Гомес должен присоединиться к Севилье. 32-летний футболист не играет уже больше месяца из-за конфликта с Гасперини. В целом он провел за Аталанту более 250 поединков с 2014 года.

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