"Мне очень жаль, что США и Великобритания не дают нам оружия дальнего поражения, чтобы мы могли нанести удары по их центрам принятия решений и по городам, откуда нас обстреливают. Не дают, потому что боятся Третьей мировой войны".

"Мне стыдно, что я венгр": Сабо заявил, что Орбан продался Путину, и вспомнил зверства россиян в Будапеште

Я общался с одним человеком, который сказал, что мы победим и выгоним россиян к себе. Это что, победа? Они оттуда и дальше будут по нам стрелять. Нам что теперь всегда так жить и бояться сирен? Посмотрите, что они натворили в Буче, в Изюме. Как это можно? Это ненормальные люди.

Еще этот венгр пид*рас... Орбан! Я на первом месяце войны дал интервью против Орбана, когда он сказал, что зверства в Буче – это инсценировка. Ну он и падаль, цыган сраный (сохранен прямой язык – прим .). У него, наверное, короткий язык, что он так лижет задницу Путину. Дай Бог, чтобы Венгрию из Евросоюза исключили.

Они до сих пор поддерживают политику России, говорят, что если россияне захотят, то через два дня нас захватят. Кто вы такие, чтобы это говорить? Весь мир за Украину, потому что видит, что Россия несправедлива!

Почему Венгрия поддерживает Россию? Потому что газ по низкой цене получают, а Орбан ужасно продажный. Еще одна причина – Орбан был уверен, что Россия нас победит и отдаст Венгрии Закарпатье", – цитирует Сабо FanDay .