Главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби, несмотря на то, что его команда проиграла Челси в товарищеском матче (3:4), остался доволен игрой Михаила Мудрика.

Мудрик и Де Дзерби / фото из открытых источников

"Очень рад за Мудрика. У Михаила большой потенциал. Он отличный игрок.

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Я радуюсь, когда мой бывший подопечный играет хорошо или достигает чего-то невероятного в футболе в новой команде", – цитирует Де Дзерби журналист Скот Троттер.

Напомним, что в матче против Брайтона Михаил Мудрик забил дебютный гол за Челси.

Итальянский специалист тренировал украинца, когда вингер выступал за Шахтер. Сейчас Де Дзерби работает с Брайтоном. Под его руководством "чайки" впервые в истории вышли в еврокубки.

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