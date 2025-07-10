Иван Калюжный летом присоединился к Металлисту 1925, покинув Александрию. Впрочем, разговоры вокруг будущего полузащитника сборной Украины не утихают. Была информация, что Калюжный может перебраться в Видзев.

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"Не знаю, откуда кто-то берет эти слухи. Иван – пример для всех, как нужно работать в команде. И я очень им доволен. Он остается и будет в нашей команде", – цитирует Бартуловича Tribuna.

Стоит заметить, что Металлист 1925 по итогам прошлого сезона вернулся в УПЛ. В первом туре чемпионата Украины харьковчане сыграют против Оболони.

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