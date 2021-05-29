На видеоконференции Обама и Рашфорд обсудили то, как молодые люди могут влиять на общество, а также свой схожий жизненный опыт, в том числе воспитание матерями-одиночками.

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"Многие молодые люди, с которыми я встречаюсь, включая Маркуса, опережают меня в мои 23 года. Они уже что-то меняют и положительно влияют на свои сообщества", – цитирует Обаму The Guardian после онлайн-встречи с Рашфордом.

"Благодаря Обаме я сразу же почувствовал себя непринужденно. Вскоре я понял, насколько похож наш детский опыт: проблемы, препятствия и прочее. Я искренне наслаждался каждой минутой общения. Когда президент Обама говорит, тебе хочется только слушать", – поделился Рашфорд эмоциями от общения.

Напомним, что нападающий Манчестер Юнайтед активно помогает малообеспеченным семьям в период пандемии, в частности инициировал увеличить количество пищи в продуктовых корзинах, которые раздают беднякам в рамках социальной помощи.

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