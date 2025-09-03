Легенда украинского футбола Валерий Васильевич Лобановский занял третье место в рейтинге тренеров, которые никогда не выигрывали Лигу чемпионов по версии FourFourTwo. Первое место досталось Диего Симеоне, наставнику Атлетико, а второе – Арсену Венгеру, который длительное время работал с Арсеналом.

"Влияние Лобановского на меня было настолько глубоким, что я до сих пор часто вижу его во сне", – сказал Андрей Шевченко, один из самых известных учеников украинского мастера. Но можно заполнить целую библиотеку данью уважения тренеру, который определил эту банальную фразу: он опередил свое время.

Веря в науку, аналитику и периоды высокой интенсивности, Лобановский тренировал сборную Советского Союза на двух чемпионатах мира и привел ее к финалу Евро-88. Однако именно три периода в киевском Динамо определяют его как игрока, который завоевал 13 чемпионских титулов и два Кубка обладателей кубков.

Он, вероятно, возглавил бы этот список, если бы дошел до финала Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов. Однако ближе всего к этому Лобановский был в 1999 году, когда он привел блестящую киевскую команду во главе с Шевченко в полуфинал, где та потерпела болезненное поражение от мюнхенской Баварии со счетом 3:4", – добавляет издание.

В списке есть также Мирча Луческу, которому отвели седьмую строчку. Также в рейтинге оказались Массимилиано Аллегри, Боббии Робсон, Маурисио Почеттино, Унаи Эмери, Дидье Дешам, Антонио Конте и другие.

